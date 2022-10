Gianfranco Fini torna in tv a In mezz’ora in più | «Meloni? Io ho aperto una strada»

(Di domenica 30 ottobre 2022), ex leader di AN, èto in televisione dopo anni: e ha parlato di Giorgia, spiegando di aver votato per lei e rivendicando di averle, in qualche modo, «la». «Avevano ragione lei e La Russa, e torto io: il Pdl fu un errore imperdonabile»

In quel frangente 'avevano ragione loro e avevo torto io', dicecitando l'attuale premier e il presidente del Senato Ignazio La Russia. 'Non mi seguono quando vengo estromesso dal Pdl ...Cosìa Mezz'ora in più su Rai3. "Non vedo ambiguità", ha poi detto in merito alle parole del presidente del Senato Ignazio La Russa sul 25 aprile. "Il titolo è forzato, La Russa dice '..."Giorgia Meloni non ha bisogno di essere ispirata, io ho solo indicato la rotta", dice Gianfranco Fini. Che dà un consiglio al nuovo premier: "Di diritti si occupi il parlamento" ...