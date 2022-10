Caro bollette e inflazione | i racconti – “Compro pasta piccola | si gonfia e sembra di più” “Per risparmiare dovrò spegnere anche il frigo” “Con uno stipendio in quattro non avanza nulla”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) Con l’volata in ottobre all’11,9%, dopo mesi di rincari ealle stelle, arrivare a fine mese sta diventando complicato per tanti. Ilfattoquotidiano.it ha raccolto altre storie di lettori che fanno i salti mortali: al supermercato se la cavano cercando i prodotti scontati perché in scadenza, sono costretti a scegliere tra l’acquisto dei libri di scuola per i figli e il pagamento del conguaglio al condominio o tra le medicine e una serata in pizzeria, tremano al pensiero di quando dovranno accendere il riscaldamento. Raccontate la vostra situazione a redazioneweb@ilfattoquotidiano.it. Gian Elio, 71 anni, Udine – “Fino a un anno fa vivevo con dignità“. Il signor Gian Elio ha vissuto per anni in Africa, quando era più giovane. Tornato in Italia non aveva piùe non aveva maturato i contributi necessari per la ...