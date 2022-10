Autovettura finisce fuori strada | paura per un giovane

(Di domenica 30 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPaupisi – Attimi di grande spavento nel pomeriggio di oggi lungo laprovinciale Paupisi-Ponte. Una Citroen con a bordo undi Paupisi ha sbandato ed è uscita difinendo in una cunetta. Nessuna grave conseguenza per il. Sul posto I Vigili del Fuoco e il personale del 118. L’incidente di questo pomeriggio ha riportato alla cronaca un problema presente da anni con un tratto in frana tra i comuni di Torrecuso e Paupisi, per cui è stato richiesto un intervento urgente all’ente Provincia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

