Juve | Gatti | «Ognuno deve trascinare la squadra | che abbia 35 anni o 18»

Calciomercato.com

In difesa c'è, nel ruolo di trequartista/incursore torna dal 1' Miretti, all'ala destra per ... Dopo 10' in cui il Lecce fatica a entrare in partita, ma lanon ne approfittava per cogliere l'...... lacolleziona due angoli di fila ma Falcone non deve fare gli straordinari su Rabiot (43 ). Nella ripresa prima vera parata dell'estremo difensore dei salentini su colpo di testa di(4 ) ... Juve, Gatti: 'Vittoria del gruppo, faremo i conti alla fine. Fagioli Se lo merita'