Diletta Leotta Su Can Yaman | Un Pò Troppo Eccessivo!

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 29 ottobre 2022) Cansi sono lasciati ormai da molto tempo, ma Alessandro Rosica, noto per conoscere i retroscena delle vite dei vip, ha rivelato dei nuovi retroscena sulla separazione… Canormai si sono lasciati da diverso tempo. La loro relazione è terminata tempo fa, ma si continua a parlare di loro e della loro storia d’amore. Laaveva fatto sapere, soprattutto in un’intervista a Verissimo, di sperare che il rapporto tra loro potesse essere recuperato. Le cose non sono andate così, ma secondo Alessandro Rosica, ci sono dei retroscena che motivano la loro relazione e che finora non sono stati rivelati. Can: Alessandro Rosica svela che è stata lei a ...