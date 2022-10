Calcio | Cremonese | Alvini | con l' Udinese per una rivincita

(Di sabato 29 ottobre 2022) 'Ho fiducia nella squadra, ho fiducia in questi giocatori e contro l'non penso che cambierò molto'. Mister Massimilianoè sempre alla ricerca della prima vittoria in campionato con la ...

... a chiudere il turno lunedì sera Monza vs Bologna (per la quale la Leganon ha predisposto ... A seguire alle 15:00vs Udinese e Spezia vs Fiorentina. Il dodicesimo turno di campionato ...Per 65' contro la Samp è stata la migliordel campionato. L'importante è l'atteggiamento e il principio di gioco. L'Udinese è una squadra forte; domani ci servirà una grande prestazione ...'Voglio vedere esultare tutto l'ambiente, solo questo è il mio pensiero', dice il tecnico alla vigilia del match con l'Udinese CREMONA ...L'allenatore rossonero presenta la gara contro i granata, fondamentale per iniziare al meglio questa mini volata di 5 gare prima della sosta.