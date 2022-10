?? Domani la rifinitura

(Di sabato 29 ottobre 2022) Doppia seduta anche quest’oggi per il gruppo che in mattinata si è dedicato esclusivamente ad una riunione video. Nel pomeriggio esercizi di riscaldamento ed esercitazioni suicalci piazzati.mattutina e conferenza stampa alle ore 12:00. Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano.

I ragazzi sono stati molto concentrati e son sicuro che sarà così anche oggi durante la. ... LA CONDIZIONE DELLA SQUADRA 'in porta giocherà Pane, è un grande professionista con ..., domenica, alle 14.30 (diretta TIMVISION), le blucerchiate affronteranno il Parma al "3 Campanili" di Bogliasco, gara valida quale 8.a giornata della Serie A Femminile. Conclusa la, ...StampaAl termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Lazio e Salernitana. PORTIERI: Fiorillo, Mi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...