Werder Brema | UFFICIALE | rinnova un centrocampista

Vengono da due vittorie nette contro(0 - 2) e Colonia (5 - 0), grazie alle quali hanno ricominciato a respirare aria d'Europa. Come vedere Bayern Monaco - Mainz in diretta tv e ...Saliamo in Bundesliga dove la scelta va sul pareggio traed Hertha Berlino. A quota supersonica. Finora i berlinesi sono stati, con Wolfsburg e Stoccarda, quelli che hanno totalizzato ...