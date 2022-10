Tensioni Sapienza | continua in serata l' occupazione di Scienze politiche

Continua anche nel corso della serata, dopo la assemblea che aveva raccolto gli studenti alle 17.30 di oggi pomeriggio, l'occupazione della facolta' di Scienze Politiche alla Universita'. Gli studenti si sono confrontati in assemblea e hanno ribadito il loro messaggio di protesta dopo gli scontri di ieri. 28 ottobre 2022L'altra emergenza, come detto, riguarda l'ordine pubblico, agitato dalegate al malessere ...studenti di sinistra manganellati a Roma dalle forze dell'ordine durante una protesta alla:...Continua anche nel corso della serata, dopo la assemblea che aveva raccolto gli studenti alle 17.30 di oggi pomeriggio, l'occupazione della ...(wn24)-Roma – “Le tensioni e gli scontri tra universitari e forze dell’ordine avvenuti lo scorso 25 ottobre a La Sapienza di Roma rappresentano un preoccupante viatico per questo Governo di centrodest ...