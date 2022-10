Ronaldo | la Procura chiarisce | la carta non è stata ritrovata

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ladi Torino ha deciso di chiarire la questione Cristiano, che tiene banco in casa Juventus La Juventus è finita nel mirino dell’opinione pubblica non solo per le questioni sportive. La squadra sta andando malissimo e ha fallito la qualificazione alla fase a eliminazione diretta in Champions League. E anche in campionato le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Fonti delladi Torino spiegano a Calciomercato.it come la 'carta' esista, ma non sia stata trovata, almeno per il momentoNelle scorse ore, ladella Figc ha chiesto alladella ...Sono ore di grande attenzione in casa Juventus . L'inchiesta Prisma delladi Torino, che indaga sulla presunta alterazione dei bilanci del club bianconero nel ...la ormai famosa " carta"...Tiene banco in questi giorni il tema 'Carta Ronaldo', riguardante l'inchiesta sulla Juventus: giungono novità importanti, c'è la smentita ...Sembrava fosse stata trovata, pare proprio non sia così: la ‘carta Ronaldo’ esiste però non è stata ancora scovata. Ecco la situazione Sono ore calde, di tensione e attesa, quelle che sta vivendo la ...