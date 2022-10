Risveglio cerebrale | Memo Remigi e una società da reinventare Un bambino alla volta…

Leggi su distantimaunite

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Da giornalista, da direttore artistico di un’emittente radiofonica la cui redazione è composta quasi interamente da donne, da componente di questa meravigliosa realtà che è Distanti Ma Unite e (a breve) da padre di una bimba, non posso che dichiararmi schifato per l’episodio che ha visto protagonistie Jessica Morlacchi. Schifato. Non trovo termini più adatti. Schifato e non sorpreso perché di scene simili, nelle mille redazioni che ho frequentato, ne ho dovute tollerare fin troppe. E sempre con interpreti uomini anziani o di mezza età (chi vuole capire, capisca…) che mentre giocano a vestire i panni degli umili e dei privilegiati, sono in cuor loro convinti che le donne non siano altro che pezzi di carne da poter utilizzare al bisogno. Bambole che non possono non desiderarli e che in fondo devono anche ritenersi onorate di ricevere ...