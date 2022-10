(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il nuovo aspirapolvere senza fili diadotta tpiccoli accorgimenti per migliorare la praticità d'uso: sta in piedi da solo, si svuota con un click, la spazzola implementa la tecnologia. Tra gli accessori la turbo-spazzola dedicata a chi ha animali domestici in casa....

DDay.it

Leggo qualcosa, ne parlo e trovo persone con cui parlarne e che potrebbero volerlo leggere -... Un successo attribuito a #BookTok è quello del romanzo 'It Ends With Us' di Colleen, che ha ...È lui che loa noi. E internet non ne ha mai abbastanza. "Non si tratta di un'app di ballo" ... i libri dell'autrice Colleen, la più grande star di BookTok, quest'anno hanno venduto più ... Hoover dice addio ai grovigli di peli e capelli con la nuova scopa elettrica HF9 con Anti-Twist