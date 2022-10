Elenoire Ferruzzi cacciata dal GF VIP 7 non si scusa | “Succede a tutti”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il Grande Fratello Vip 7 ha mandato al televoto flashdopo il comportamento che ha avuto nei confronti di Nikita. È stato mostrata la clip in cui la donna sputa per terra quando la ragazza passa e dice che porta sfiga. Alfonso Signorini la sgrida per il comportamento avuto e lei si giustifica dicendo che aveva un seme in bocca, per quello ha sputato e inoltre non ricorda minimamente di aver detto che portava iella Nikita. La giustificazione? “Alfonso si dicono tante frasi senza senso qui”. Quando il televoto era già chiuso, il conduttore ha dichiarato alla vippona, prima di sapere il risultato: “Tu meriti di lasciare la Casa del Grande Fratello. Se il pubblico ha deciso di tenerti dentro la Casa e tu sbaglierai un’altra volta, io non ti darò più attenuanti e la squalifica non te la toglie nessuno“. L’arrogante commento di ...