CM com – Milano | un uomo accoltella 6 persone in un centro commerciale | c’è un morto Ferito il giocatore del Monza Pablo Marì | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 28 ottobre 2022) 2022-10-27 23:35:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Gravissimo fatto di cronaca alle porte dinel tardo pomeriggio di oggi. Secondo quanto ricostruisce il tg di La7, undi 46 anni è entrato in possesso di un coltello, rubato dagli scaffali del supermercato Carrefour delfiori di Assago, e ha aggredito 6uccidendone una (un cassiera di 30 anni) e ferendone almeno 3 in maniera seria. Tra gli individui colpiti dai fendenti dell’aggressore – unaffetto da disturbi psichici – c’è anche il difensore spagnolo del. LA RICOSTRUZIONE – I fatti si sono svolti intorno alle 18.30, quando ...