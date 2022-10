Agenzia ANSA

Ora andiamo a giocare ad Anfield come se fosse la prima partita inLeague". Lo ha detto il centrale del NapoliJesus a Radio Kiss Kiss Napoli, facendo un bilancio del punteggio pieno ...Il difensore del Napoli,Jesus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss. 'Qua conta ... Ora andiamo a giocare ad Anfield come se fosse la prima partita in... Champions: Juan Jesus,dicevano Liverpool e Ajax, invece è Napoli - Calcio Al Napoli si è una squadra in tutto e per tutto: non conta chi gioca, ma stare uniti e fare risultato". Napoli, Juan Jesus: "In Champions abbiamo fatto ricredere chi non ci considerava" Un'ulteriore ..."In Champion's League sta andando tutto molto bene, quando è uscito il girone tutti hanno detto che era tosta per il Napoli, che c'era il Liverpool, che c'era l'Ajax, Ma c'è il Napoli e abbiamo dimost ...