Bisoli | «Spalletti da giocatore era da C | ora è un top player Merita lo scudetto»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Sul Corriere dello Sport un’intervista a Pierpaolo, allenatore del Südtirol Alto Adige. Due volte in A col Cesena eppure in massima serie non è riuscito ad affermarsi neppure col suo Cagliari né a Bologna oltre che con i romagnoli. Perché? «Evidentemente non è la mia categoria. Poi non mi sono piegato a certe situazioni, ma ho sempre fatto il bene delle società per le quali ho lavorato». Colpa del suo caratteraccio? «Ovviamente, sì. Io non do colpe agli altri. Ma non ho danneggiato mai nessuno, solo me stesso. Certamente il mio temperamento non mi ha aiutato. Eppure tanti club hanno beneficiato del mio lavoro. Radja Nainggolan, per esempio, a Cagliari l’ho valorizzato io. Come Giaccherini e Parolo. Diamanti l’ho scoperto a Prato, gli dissi che sarebbe arrivato in A e lo riportai a Bologna dal West Ham, quando nessuno in Italia aveva voluto credere in lui. Feci ...