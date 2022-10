Assago | la tentata strage e il problema degli oggetti pericolosi a portata di mano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) In criminologia si chiafacilitatori.di uso comune che vengono impiegati come armi da offesa. Coltelli da cucina, taglierini, forbici. Ma potrebbero anche essere mazze da baseball, pesanti candelabri o soprammobili in cristallo

strage al Carrefour, cosa sappiamo Ha afferrato un coltello dall'espositore all'interno del ... accoltellato oggi pomeriggio in un centro commerciale ad. 'Mi dicono che dovrebbe ...strage al Carrefour, cosa sappiamo Ha afferrato un coltello dall'espositore all'interno del ... accoltellato oggi pomeriggio in un centro commerciale ad. 'Mi dicono che dovrebbe ...A bloccare l’uomo che ieri ha accoltellato sei persone, uccidendone una, al centro commerciale Milanofiori di Assago è stato da Massimo Tarantino, il cui intervento ha permesso che la situazione non p ...Un uomo ha rischiato di fare una strage in un centro commerciale ad Assago, Milano. Nell'evento è rimasto coinvolto anche Pablo Marì.