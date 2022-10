Amici22 | una busta rossa per Niveo | il pianto disperato con Rita 

(Di venerdì 28 ottobre 2022)riceve unadalla coach Arisa. Le parole della cantante e la reazione del giovane talento diriceve unada Arisa. La coach non vede miglioramenti nello studente e decide di metterlo in sfida contro un cantante che le piace molto. Parte quindi la clip che mostra le capacità del ragazzo contro il qualeandrà in sfida. Il concorrente appare sfiduciato: “È bravissimo è un artista. Scrive benissimo è completo io sono un ragazzino. Non voglio uscire da qua”. Gli amici e compagni di avventura sostengono il ragazzo: “Non e più bravo di te. Tu non esci! Sfogati e metti sul palco le tue emozioni. È il tuo palco te lo meriti”. Il ragazzo piange e chiede il sostegno di Rita, la ballerina con la quale ...

Insomma pare esserescuola "al bacio". Il bacio tra Wax e Claudia ha destato parecchio ... Cosa ne pensate di queste nuove coppie di Amici 22 Nessuna foto può farti felice LA FOTO: ##...... infatti, sono già due gli sgarri commessi dai ragazzi:volta perché non si sono svegliati in ..., di nuovo problemi per Wax Uno dei cantanti che più stanno mettendo i bastoni tra le ruote ai ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...