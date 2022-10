X Factor 2022 | giudici e concorrenti si preparano ai live

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Xsta per dare il via alla fase dei. Abbiamo partecipato alla conferenza di presentazione dove Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi, Dargen D'Amico e la conduttrice Francesca Michielin hanno parlato dell'inizio di questa nuova avventura. Dopo sei settimane di intense selezioni siamo finalmente arrivati al momento dei. Xtorna dal vivo al teatro Repower di Milano per una serie di prime serate all'insegna della musica e dello spettacolo. Come negli anni passati i quattro, Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi, porteranno i loro, tre per ogni roaster, a sfidarsi in quella che è sì una gara ma soprattutto un'occasione di crescita personale e professionale importante. Vera novità della stagione è Francesca Michielin, qui nei ...