Un uomo ha accoltellato 5 persone ad Assago Colpito il calciatore Pablo Marì

Agenzia ANSA

Pablo Marí, il calciatore del Monzanel centro commerciale di Assago - Milanofiori "... trans trovata morta in un hotel: arrestato unindagano i carabinieri Cornaredo (Milano),...Momenti di panico in un centro commerciale di Assago, dove undi 46 anni hacinque persone: tra i feriti c'è anche il difensore del Monza Pablo Marì, che è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano. Il calciatore è cosciente. Ancora da capire ... Uomo accoltellato a Modena, arrestata la ex compagna Accoltella cinque persone in centro commerciale, fermato. Nel Milanese, 3 feriti gravi. Uomo fermato, escluso terrorismo MILANO, 27 OTT - Un italiano di 46 anni è stato fermato questa sera dai carabin ...Ad Assago (Milano) un uomo ha accoltellato cinque persone all'interno del centro commerciale di via Milanofiori. L'aggressore, è un italiano di 46 anni, che è stato bloccato dai carabinieri. I feriti ...