Ultime Notizie – Lease 2022 chiude i battenti | il settore chiede ruolo attore in realizzazione progetti Pnrr

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Si è conclusa a Milano. La quinta edizione di Salone del Leasing organizzato da Newton e Assilea è stata caratterizzata da un alto profilo di contenuti e panelist. L’appuntamento finale è stato dedicato al “Sostegno alle imprese: garanzie e”, con Stefano Firpo – ex Capo di Gabinetto del Ministro della trasformazione digitale e prossimo Direttore generale Assonime, Pierpaolo Brunozzi – Responsabile Business Unit Strumenti di garanzia e Agevolazioni Mediocredito Centrale, Giammarco Boccia – Responsabile Corporate Finance Sace, Sandro Marcucci – Cfo Alba Leasing. “Quando il capitale diventa una risorsa scarsa, tutte le forme di garanzia sono essenziali alla crescita” – ha ricordato Marcucci – “siamo andati a ragionare anche con Bei e con Fei, ma la collaborazione sempre più stringente con Mediocredito Centrale e ...

Sky Tg24

Ultima chemio rossa per Dorita Delle Donne . La giovane di Gragnano che vive a Londra da anni, e combatte contro un tumore raro annuncia sui social con entusiasmo che la terapia sta cominciando a dare ...Diminuiscono i numeri dei nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus . Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.918 positivi su 13.864 tamponi esaminati , 91 in meno di ... Governo Meloni, le news. La premier: "Oggi inizia la sfida per risollevare l'Italia". LIVE Francesca Cipriani e Alessandro Rossi hanno parlato del loro imminente matrimonio a “Trends&Celebrities”, su Rtl 102.5 News: “Tra gli invitati Aldo Montano, Giucas Casella e…” Francesca Cipriani e ...I nuovi Postamat di ultima generazione possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, ...