Trasporta 360 chili di pesce nel camion isotermico… a frigo spento | scatta la multa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Guidava un autocarro isotermico refrigerato a: dentro oltre 360di“fresco”. L’autista è stato fermato dalla Polizia Stradale di Latina per un controllo mentre percorreva la SS156 “Monti Lepini” in direzione Latina. Ilera in evidente sovraccarico.fresco aDopo aver effettuato le verifiche documentali, i poliziotti procedevano al controllo del vano di carico, accertando che, al suo interno vi era sia delfrescoto con ilriferoad una temperatura di circa +9°C , anzichè dei prescritti -18°C. L’inosservanza delle previste temperature di conservazione della merce, faceva ...