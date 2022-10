Roma | vittoria batticuore | le giallorosse passano 4-3 a St Pölten e restano a punteggio pieno nel girone Giovedì la Juve

Leggi su seriea24

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Due partite, due vittorie. Non poteva cominciare in maniera migliore l’avventura dellanella UEFA Women’s Champions League. Dopo il successo di Latina contro lo Slavia Praga, ecco quello in Austria contro il St. Pölten. E’ finita 4-3 per la squadra di Alessandro Spugna (senza Glionna e con Bartoli in panchina), che ha dominato la gara (35 conclusioni verso la porta avversaria, 12 nello specchio) ma è andata sotto di due gol: prima Minami ha commesso fallo in area su Brunnthaler (rigore trasformato da Eder), poi Schumacher in apertura di ripresa ha raccolto una corta respinta in area di Ceasar e ha messo in rete il pallone del 2-0. Sembrava una partita stregata per la, che però l’ha capovolta in sei minuti, tra il 75? e l’80’: il 2-1 lo ha realizzato Elena Linari con un destro dall’interno dell’area, poi Giacinti al 77? ha ribadito in porta ...