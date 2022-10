Provvedimento Elenoire Ferruzzi | reazione e decisione GF Vip

... rischia seriamente la squalifica Ovviamente questa uscita omofoba diFerruzzi nei ...Alfonso Signorini di intervenire immediatamente per redarguire o prendere comunque un serio...Questa sera, potrebbe esser preso un nuovodisciplinare nei riguardi diFerruzzi. La gieffina nel corso degli ultimi giorni ha fatto delle dure esternazioni nei confronti di ...Social inferociti con la concorrente che potrebbe rischiare addirittura la squalifica Le ultime ore nella casa più spiata d’Italia sono state ...La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, si preannucia ancora una volta ricca di eventi. Questa sera in ...