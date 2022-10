Gazzetta | Simeone è l’essenza del centravanti

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 27 ottobre 2022) , cattivo sulla palla, spietato nel costruirsi il consenso. “Questo Napoli è superiore”, sentenzia ladello Sport. Ieri ha vinto sui Rangers, in Champions, 3-0, anche senza Kvaratskhelia e Osimhen. Chiunque vada in campo è una certezza. “Con Kvaratskhelia e Osimhen in panchina, il Napoli dovrebbe avere una cifra minore di fantasia e occasioni (il georgiano), oppure freddezza sotto porta, visti i tre centri nelle ultime tre uscite del nigeriano. Ma non è proprio così, anzi, l’ingranaggio funziona alla perfezione anche cambiando i manovratori. Non c’è nemmeno bisogno di fare entrare i due talenti, si guardano tutta la gara comodi e seduti: ci sono Raspadori eche garantiscono una quota rilevante di spettacolo e concretezza”. La rosea scrive di. Ha il fiuto del gol, sembra giocare in Champions League da sempre e ...