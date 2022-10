Carmando | «Simeone è molto intelligente | altrove non è stato apprezzato»

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Lo storico massaggiatore di Maradona, Salvatore, è intervenuto su 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni. «Dove si trovano le motivazioni adeguate a vincere dopo aver già raggiunto gli ottavi di Champions? In Coppa dei Campioni ai calciatori tremano sempre le gambe… Ieri è stata una bellissima partita, il Napoli sembrava una macchina da corsa. Lo spogliatoio è sereno e tranquillo, questo è un aspetto fondamentale. Pensieri su? Conoscobene il papà, simile per caratteristiche al Cholito. Quest’ultimo è. Tuttavia, non èdalle altre squadre nelle quali ha militato, il Napoli èbravo ad ingaggiarlo. Darà tante soddisfazioni al club azzurro, è un grande attaccante. A Napoli, inoltre, ...

