Addio a Ettore Pandolfi | il piccolo guerriero di 4 anni stroncato dal cancro

(Di giovedì 27 ottobre 2022), di Rovato, che lottava contro il, è morto a soli 4. Qualche mese fa era riuscito a incontrare il suo supereroe preferito, Spiderman, andato a trovarlo invitato dal nonno di, che aveva fatto venire Mattia Villardita, il giovane volontario che indossa la tuta di Spiderman per portare conforto ai bambini malati.era ricoverato nel reparto di onco-ematologia pediatrica degli Spedali Civili di Brescia e proprio lì la scorsa estate gli aveva fatto visita il suo idolo, Spiderman. Era stato il nonno del, Manuel, a chiamare Mattia Villardita, savonese insignito nel 2020 del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana da Sergio Mattarella per la sua attività di volontariato nei ...

