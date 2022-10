Torino | Juric | «Liberate l’estro | tentate la giocata | rischiate»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Le parole dialla squadra: «Un po’ di follia aiuta a inventare l’assist o il dribbling che spacca le difese» Ivanha parlato alla squadra i giorni successivi alla vittoria contro l’Udinese, un risultato importante per i granata, arrivato non senza rischi e difficoltà. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico avrebbe così arringato i suoi calciatori. «Vi ripeto sempre:la. Un po’ di follia aiuta a inventare l’assist o il dribbling che spacca le difese. Per cui folli sì, ma pazzi no. E poi in certi momenti dobbiamo imparare a tener palla, a rallentare di più il gioco: come avevamo fatto molto bene nella ripresa contro il Lecce». L'articolo proviene da Calcio News 24.