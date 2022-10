Tina Cipollari svela i drammi della sua infanzia | che faceva prima di Uomini e Donne

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Sull'ultimo numero del magazine Chi, in edicola a partire da oggi, mercoledì 26 ottobre 2022, è presente anche un'intervista rilasciata da. La donna è stata raggiunta dai giornalisti di Alfonso Signorini per commentare l'uscita del suo libro autobiografico «Piume di struzzo». L'opera in questione narra le vicende che hanno contraddistinto la vita dell'opinionista didel suo ingresso trionfale nel programma di Maria De Filippi. La vita diè stata davvero drammatica. La sua famiglia era molto povera, pertanto, ha avuto un'davvero difficile. A rendere ancora più difficile il suo passato, poi, ci sono stati dei lutti che, ancora oggi,fa fatica a superare. Tra di essi ci sono stati la perdita del suo ...

A quanto pare però la questione non si chiuderà così, la settantenne infatti, spronata da, cercherà di andare in fondo alla vicenda e vorrà delle spiegazioni dal cavaliere. Oggi in ..., dopo aver rilasciato una toccante intervista a Verissimo per presentare Piume di struzzo (sua ultima fatica letteraria), torna a parlare della sua vita 'pre spettacolo' , quando cioè ...La vulcanica opinionista del dating show di Canale Cinque svela dei dettagli inediti sulla storia con Antonio Tina Cipollari, dopo aver rilasciato una toccante intervista a Verissimo per presentare Pi ...La storica opinionista di Uomini e donne racconta la sua infanzia difficile in un libro e ammette di aver sofferto per la perdita di sua mamma ...