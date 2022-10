(Di mercoledì 26 ottobre 2022)– Partiti idi bonifica della fognatura di viaAcea, a seguito dell’autorizzazione di apertura cavi da parte del Municipio 10, a eseguire le lavorazioni che, secondo il cronoprogramma, si concluderanno. La via, a causa di un grave ammaloramento della rete fognaria, è infatti chiusa da un anno e mezzo, con ricadute negative su cittadini e circolazione urbana. L’intervento prevede una bonifica del tratto di fognatura di 40 metri prima, e 40 metri dopo il punto in cui è collassata la strada creando una voragine. Con l’avanzamento dei, fanno sapere dal Municipio, si valuterà se estendere l’intervento anche in altri tratti di strada. “L’inizio deiè un’ottima notizia, per i cittadini è la conferma che ...

Il Faro online

L'episodio è avvenuto sul litorale e precisamente in un ristorane di, indella Martinica. Il fatto scatenante è un conto troppo salato . La coppia, infatti, dopo aver cenato chiedono di ...Un degrado che colpisce tutta la costa dafino ad Anzio tra buche e rifiuti sparsi ovunque, anche tra le dune didi Castelporziano, la parte più meridionale della Riserva Naturale Statale ... Ostia, al via i lavori su via Stiepovich: "II cantiere sarà concluso entro Natale" Da domenica 30 ottobre torna l’appuntamento della vela invernale con il Campionato d’altura di Roma, organizzato dal Circolo Velico Fiumicino, in collaborazione con il Comune costiero, il circolo naut ...La via, a causa di un grave ammaloramento della rete fognaria, è chiusa da un anno e mezzo con conseguenze negative su cittadini e circolazione urbana. L'intervento prevede una bonifica del tratto di ...