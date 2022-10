La lotta più comoda all’inquinamento

Leggi su panorama

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Prendersela con chi guida un’auto vecchia (quasi sempre si tratta di persone che non possono permettersene una nuova) è facile. Cioè si fa bella figura con niente, anche se poi il problema non è risolto e le polveri sottili continuano a circolare Molti lettori mi hanno scritto a proposito del divieto di circolazione delle vecchie auto in vigore da inizio ottobre a Milano. L’argomento interessa, e non solo gli abitanti del capoluogo lombardo o i pendolari che per lavoro vi gravitano, ma anche quelli di altre città dove sono state adottate, o lo saranno in un prossimo futuro, misure analoghe. Beppe Sala infatti sta facendo scuola e altri sindaci si preparano a seguirlo, copiando il divieto in nome di una difesa della salute pubblica. Che l’aria di numerosi comuni italiani, soprattutto quelli più popolosi, sia inquinata non è in discussione: da anni comitati spontanei sorti un po’ ovunque ...