Juvemania | storia di un fallimento assoluto | sembra la Juve di Maifredi Abbiate pietà | basta Bonucci capitano

Calciomercato.com

Eh già, la Juventus è un'altra cosa davvero, questa è un'offesa alla. Assolutamente no, questa non si può proprio chiamare Juve. @stefanodiscretiUn'offesa totale alla sua, come abbiamo già scritto. Allegri al capolinea Le premesse post - Benfica in conferenza stampa d'altronde avevano già fatto capire che ormai Allegri è completamente ... Juvemania: da Arrivabene ad Allegri, passando per Agnelli, questa è un'offesa alla storia | Primapagina Che vergogna! Ha ragione il presidente Andrea Agnelli a fine partita, c’è solo da vergognarsi. La Juventus perde anche in casa del fanalino di coda Maccabi Haifa per 2 reti a 0 e vede praticamente ...