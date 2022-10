Incocciati | “Napoli | con i Rangers schiererei Raspadori in una nuova posizione”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Giuseppeparla disfida di Champions League,e Kvaratskhelia si gioca un posto da titolare. La squadra di Spalletti deve difendere il primo posto in classifica in Champions League, ma allo stesso tempo c’è la necessità di fare turnover. Le ultime novità di formazione di Sky danno Kvaratskhelia titolare, ma il georgiano è in dubbio. Ecco quanto dice Giuseppeai microfoni di Radio Punto Nuovo: “al posto di Kvaratskhelia inlo rischierei, perché no? Lui nasce come esterno, la qualificazione è già archiviata: perché non provare e scoprire soluzioni che poi possono essere utili quando le gare conteranno davvero? Simeone ha avuto una gestione perfetta di questo momento. Mostra amore ...