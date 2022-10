Iliad spegne alcune frequenze di notte per risparmiare energia

: ecco cosa succederà nei prossimi mesi per risparmiare energia Nel comunicato stampa rilasciato dasi legge il piano di risparmio energetico che l'azienda ha intenzione di applicare nelle ...5 condivisioni Condividi Tweet Stefano Bontempi Notizie Relazionate Economia e MercatoArticoloalcune frequenze di notte anche in Italia: strategia anti caro energia 271 20 ...Posseggono un design ancora più ergonomico, sono semi in-ear e vengono poste in una custodia completamente trasparente a forma di cilindro. Non hanno il bulbo in silicone e non hanno la cancellazione ...L'idea di Iliad è quella di risparmiare energia in questo momento così drammatica e difficile. Ecco allora un piano di ottimizzazione energetica dell'azienda che cerca di individuare misure efficienti ...