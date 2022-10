Il re Carlo III visita per la prima volta la tenuta di Sandringham in veste di proprietario

Ora i parlamentari e i ministri britannici vorrebbero introdurre un emendamento alla legge in vigore che consenta all attuale redi scegliere i Consiglieri di Stato in una rosa più ampia di ...Andiamo a vedere di cosa stiamo parlando: "Il Re è crollato,è in preda al panico per ciò che lo aspetta nel suo ruolo di Sovrano". Non solo: secondo la moglie Camilla il nuovo ruolo sarebbe "...Rishi Sunak ha ricevuto da re Carlo III l'incarico di formare il nuovo governo che dovrà risanare un buco da 50 mld di sterline nelle casse dello stato ...Gli attivisti di Just Stop Oil continuano con le proteste: ma imbrattare quadri di fama mondiale non serve a sensibilizzare sul riscaldamento globale. Ecco perché ...