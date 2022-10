Come ti ingegnerizzo la pizza

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) I robot stanno trasformando il modo di fare ristorazione. Non si limitano a girare hamburger, preparare caffè o a gettare alla rinfusa mucchi di patatine in una friggitrice. Ormai sono anche in grado di rilevare se il manico del cestello della friggitrice è storto, se l’olio è troppo caldo e, all’occorrenza, risolvere il problema. Le macchine si stanno sostituendo agli umani in molte attività banali soggette a errori comuni,il monitoraggio delle condizioni del frigorifero, la pulizia delle cappe e lo smaltimento dell’olio di frittura, lasciando allo staff in carne e ossa le operazioni che richiedono maggiore contatto con il pubblico. Basti pensare che cateneBurger King e McDonald’s hanno creato dei “team di innovazione” con il compito di sfruttare al meglio la robotica per migliorare ogni aspetto dell’attività dei ristoranti. Ma c’è un ...