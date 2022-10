Colao | l' eredità digitale è nulla | ma ora bisogna saper spendere 50 mld

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Un dato di fatto e una considerazione. Giorgia Meloni, nello scegliere i nomi che comporranno il suo esecutivo, ha scelto di non prevedere il ministro della trasformazione. Non si tratta di una banale etichetta, ma di un ambito in cui confluiranno oltre 50 miliardi dal Pnrr. Mica bruscolini, insomma. La premier ha già annunciato che sarà eletto un sottosegretario ad hoc, di fatto facendo rientrare qualsiasi polemica. La considerazione, invece, è più lapidaria: chiunque si occupi di innovazione e digitalizzazione dovrà fare meglio di quanto fatto da Vittorio. Segui su affaritaliani.it