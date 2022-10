Champions | Inter; Dzeko ' doppietta? Faccio il mio dovere'

Commenta per primo Federico Dimarco , esterno dell', è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime dopo la sfida diLeague vinta per 4 - 0 contro il Viktoria Plzen. DIVERTIMENTO - 'Sicuramente. Abbiamo avuto un approccio importante, ...Commenta per primo Simone Inzaghi, allenatore dell', ha parlato a Amazon Prime dopo la vittoria contro il Viktoria Plzen e la qualificazione agli ottavi diLeague: 'C'era la speranza, sapevamo che eravamo capitati in un girone ...L'Inter sovverte tutti i pronostici e passa agli ottavi di Champions League: decisiva la vittoria sul Viktoria Plzen ..."Siamo andati al di là delle aspettative qualificandoci con una partita d'anticipo, bisogna fare un grosso plauso a questi giocatori. Sono soddisfatto, per raggiungere questo primo traguardo stagional ...