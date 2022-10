070 – Speciale Renato Zero | la scaletta del concerto evento su Canale 5

Libero Magazine

VEDI ANCHE Mercedes, il 2022 è: 70 anni di SL e tanti altri anniversari Nuova Mercedes ... 870 euro ), con B 250 Automatic ( 42.euro ) ancora sprovvista di elettrificazione soft. Gamma ...Parte stasera in prime time su Canale 5 la prima puntatadello showdedicato a Renato Zero, per festeggiare, a due anni di distanza il suo 70esimo compleanno e i 55 anni di ... Tutto su 070, lo speciale di Renato Zero realizzato a Circo Massimo 070 - Speciale Renato Zero: quante puntate, durata e quando finisce il concerto evento in onda su Canale 5 alle ore 21,40. Le info ...070 - Speciale Renato Zero: anticipazioni, scaletta, ospiti, quante puntate e streaming dello show del cantante romano. Tutte le info ...