Whatsapp torna a funzionare | per ore disagi e danni alle economie di tutto il mondo

(Di martedì 25 ottobre 2022): il servizio èto alla normalita. Lo comunica Meta (il nuovo nome di Facebook). La società spiega che un’interruzione globale ha interessato il servizio di messaggistica, di proprieta’ del colosso californiano,ma che si è provveduto a ripristinare il servizio “il piu’ rapidamente possibile”. Un portavoce di Meta aveva spiegato stamattina ad Afp: “Siamo consapevoli che alcune persone stanno riscontrando problemi nell’invio di messaggi e stiamo lavorando per ripristinareper tutti il piu’ rapidamente possibile”. Ancora sono stati resi noti i motivi del disservizio. Notevoli iper i cittadini e iper l’economia anche in Italia “In un momento in cui milioni di italiani sono in smartworking e hanno fatto di servizi di messaggistica come ...

sta lentamente tornando alla normalità dopo il disservizio iniziato tra 8:30 e le 9, ora italiana. Pian piano stanno ripartendo i messaggi tra gli utenti singoli e nelle chat. E iniziano a ...Dopo 3 anni di stopla festa di Halloween alle Ferriere. L'appuntamento è per venerdì 28 ottobre alle ore 16.30. ... Per informazioni 3297786447 Facebook Twitter EmailEvernote TelegramSi rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Aggiornamento. Il sistema di messaggistica sembra essere tornato funzionante. WhatsApp down in tutta Italia. Da tutta Italia e in particolare da Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Firenze e Bari, ...