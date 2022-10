WhatsApp down | boom di segnalazioni in tutto il mondo

(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma, 25 ott –non funziona in Italia. Dalledegli utenti sembra però che siaanche in altre zone d’Europa e del. Il sistema di messaggistica più usato dagli italiani non gira da stamani alle 9:00., cosa succede? In un primo momento il problema è stato riscontrato con i gruppi dell’applicazione, poi si è interrotta anche la possibilità di inviare messaggi a singoli contatti, sia direttamente da smartphone che tramiteweb.disui social. Il problema non sembra riguardare al contrario gli altri servizi di Meta, come Facebook e Instagram, che funzionano correttamente. Nessuna comunicazione ufficiale, al momento, pervenuta da parte di ...

