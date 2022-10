Sopravvissuti | da non credere | la Rai svela per errore il finale? Cos’è successo – FOTO

Liguria ancora protagonista del piccolo schermo. Dopo Blanca, Petra e, Genova farà da sfondo a una nuova serie che verrà distribuita da Netflix, con il ...il liceo "Giordano Bruno" e...Recitare nella fictionè stato importantissimo per Lino Guanciale .solo perché ha avuto la possibilità di aggiungere al proprio bagaglio professionale una nuova lavorazione di tutto rispetto, ma anche per ...ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 24 ottobre 2022 Su Rai 1 è andata in onda la serie tv Sopravvissuti. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile. Su Rai 3 Presa ...Sopravvissuti, anticipazioni quarta puntata 24 ottobre: Luca racconta tutta la verità sulla morte di Armando, come la prenderà Sylvie E Anita