Rinnovo patente di guida | c’è una novità importante che dovresti conoscere

(Di martedì 25 ottobre 2022) L’automobile rimane un mezzo indispensabile nella vita di tutti i giorni. E’ bene allora in tal senso comprendere quali sono lecirca ildella. L’automobile bene per pochi? Non è una esagerazione affermarlo, nel momento in cui, un cittadino lavoratore medio, in una grande metropoli come Roma o Milano, sceglie, gioco forza, dal lunedì al venerdì, di recarsi a lavoro con i mezzi pubblici (autobus, treno o metropolitana), preferendo il meno gravoso costo di un abbonamento al salasso della benzina. Fonte Foto CanvaE mentre il nuovo Governo, che ad ore si insedierà, cerca soluzioni indispensabili per frenare i rincari, mettiamoci nei panni di un giovane impiegato oppure un operaio di un paesino di provincia, oppure ancora di un padre di famiglia, laddove i mezzi pubblici scarseggiano e laddove ...