Rigassificatore Piombino | via libera da Regione Toscana Comune annuncia ricorso al Tar

(Di martedì 25 ottobre 2022) Inizia a vedere la luce ilnel porto di. Con l’annuncio della firma il presidente dellae commissario per l'opera, Eugenio Giani dà il via ai lavori di Snam per l'installazione. La nave rigassificatrice sarà “in grado di garantire dalla prossima primavera 5 miliardi di metri cubi l'anno che sono, rispetto ai 29 miliardi di metri cubi di gas russo, una bella boccata di ossigeno", ha detto Giani. Già venerdì scorso al termine dell'ultima riunione della conferenza dei servizi che ha dato parere positivo con prescrizioni il presidente aveva anticipato la sua decisione. La Giuntaha approvato il 'memorandum', ovvero una lista di opere compensative pensate per il rilancio della città che lachiede al Governo. Chiesta anche una cabina ...

... per smarcarsi sempre di più dalle forniture di gas russo , è rappresentata daldi. Arriva - si legge sul Corriere della Sera - l'atto finale all'installazione della nave ......- si stima - nell'aprile del 2023 e sarà posizionata a, in provincia di Livorno. Nonostante le forti proteste , il presidente della Regione Toscana (e commissario per il) ...Piombino: scatta il via libera per il rigassificatore. Il Comune ha già annunciato che presenterà ricorso al Tar.La Giunta della Regione Toscana ha approvato il memorandum delle opere compensative da inviare al governo che valgono oltre mezzo miliardo di euro. Si attende entro l’8 novembre l’approvazione della n ...