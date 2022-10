TGCOM

Leggi Anche India, 15enne bruciata viva dopo mesi di stupri e di ricatti: quattro arresti Nella società conservatrice del, è un crimine per una donna sposare un uomo di sua scelta o rifiutare la proposta di matrimonio organizzata dai genitori. Le donne vengono uccise in nome dell'onore . Ma prima dell'avvento ...... dai curdi nel nord - ovest, ai beluci nel sud al confine con il. Il bilancio del pugno di ... Per Teheran, che respinge l'accusa di morte violenta per lacurda, dietro le manifestazioni ... Pakistan, 22enne bruciata viva: aveva rifiutato di sposare suo cugino