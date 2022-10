Nikita Pelizon cammina ed Elenoire sputa per terra (VIDEO)

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il gesto dicontroFerruzzi non prova particolare simpatia per. Questo ormai lo sappiamo e lo ha dimostrato più volte con le parole e con i fatti. Per esempio ieri sera dopo che ha raccontato la sua triste storia, a differenza di tutti gli altri, non è andata ad L'articolo proviene da Novella 2000.

è una delle concorrenti più amata dal pubblico del Grande Fratello Vip e meno gradita dagli inquilini della casa di Cinecittà, che l'accusano di essere poco trasparente. La modella si è ...La concorrente dalle unghia lunghe ha sputato a terra con disprezzo dopo chele è passata davanti. Un gesto disgustoso che ha fatto divertire Antonino ma non certo i telespettatori del ...Elenoire Ferruzzi non prova particolare simpatia per Nikita Pelizon. Questo ormai lo sappiamo e lo ha dimostrato più volte con le parole e con i fatti. Per esempio ieri sera dopo che ha raccontato la ...Ieri sera, per Nikita, c’è stata una sorpresa. Dopo il racconto e le lacrime, Signorini manda la concorrente in giardino. Lei è molto trepidante e dice, con se stessa, “Chi c’è per me” ...