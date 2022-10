Meloni cita Steve Jobs e dice ai giovani | Siate affamati | folli e liberi

(Di martedì 25 ottobre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2022 "Penso di conoscere abbastanza bene l'impegnole, una palestra di vita meravigliosa, difficilmente non riuscirò a provare un moto di simpatia per coloro che scenderanno in piazza contro il nostro Governo. Quindi voglio dire a questi ragazzi, ricordo una frasi di, e dicoe e aggiungo", le parole di Giorgiaalla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

La presidente del Consiglio davanti ai deputati ringrazia Draghi e Mattarella: "Qui per onorare il valore di tutte le donne italiane: sento la responsabilità". Eda Nilde Iotti a Oriana Fallaci. Il voto alle 19. Domani la replica al ...Nel rivolgersi ai giovani, la presidente del Consiglio Giorgiaha citato lo scomparso fondatore della Apple Steve Jobs in un passaggio del suo discorso ...Nel suo discorso programmatico alla Camera, la premier ha ricordato l'impegno del fondatore dell'Eni per la promozione di un modello virtuoso di collaborazione e di crescita tra Unione Europea e nazio ...Un discorso di chi aspetta questo momento da tutta la vita . Di chi, da sempre, si è sentita discriminata e messa in un angolo. E ora, ...