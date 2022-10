Indagine plusvalenze | titolo Juve giù del 5% in Borsa

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 25 ottobre 2022) Avvio in rialzo per le Borse europee, mentre sta entrando nel vivo la stagione delle trimestrali. Parigi sale dello 0,6%, Francoforte dello 0,26%, Madrid dello 0,64%, Amsterdam dello 0,75%. Milano, dopo un avvio in progresso dello 0,4%, ha lievemente rallentato il passo, con il FTSE Mib su dello 0,23%, nell’attesa delle parole che pronuncerà il L'articolo proviene da Calcio e Finanza.