(Di martedì 25 ottobre 2022) Sono stati subito arrestati con l’accusa di vandalismo i duediOil chepreso a torte in faccia ladi cera del nuovo re d’Inghilterra, di fronte ai tanti visitatori dia Londra. Ma l’affronto deve essere particolarmente duro perche in fatto di ambiente è sempre stato un pioniere. Gliper l’ambiente contro la ...

Già chiamarlisignifica far loro un complimento, e mi riferisco agli imbrattatori di quadri famosi (...sporcaquadri sono ambientalisti fanatici e ricattatori dichiarati: "Noi non ci ...Perché, come diconoagguerriti, "abbiamo un programma che fa gulasch a tutti". Il loro punto forte A differenza di quel che pensa Orban, il Partito del Gulasch è per l'accoglienza ...Gli attivisti di "Just Stop Oil" se la prendono anche con re Carlo III. Due di loro hanno lanciato cioccolata sulla sua statua da Madame Tussauds ...L'Egitto è agli occhi degli Stati Uniti un alleato strategico, un importante mediatore nel conflitto arabo-israeliano ...