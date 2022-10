Gas | prezzo chiude sotto i 100 euro

TTF - L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione tra i regolatori energetici (Acer) sarà incaricata di sviluppare un nuovo indice di riferimento per ildelnaturale liquefatto (...Ilchiude sotto 100 euro al megawattora (99,8) segnando un rialzo ad Amsterdam dello 0,63%. Il minimo di giornata è stato nell'area dei 92 euro mentre l'Ue prepara un indice alternativo al Ttf che ...Il gas chiude sotto 100 euro al megawattora (99,8) segnando un rialzo ad Amsterdam dello 0,63%. Il minimo di giornata è stato nell'area dei 92 euro mentre l'Ue prepara un indice alternativo al Ttf che ...Tra i nodi al price cap dinamico, i rapporti con i paesi terzi, l’aumento della domanda stimato in 9 mld di mc e i maggiori costi per i paesi ...